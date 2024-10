Arrestato Esmail Qaani capo dei Pasdaran, Teheran cerca la 'talpa' del Mossad nel suo staff, "ha avuto infarto durante interrogatorio" (Di venerdì 11 ottobre 2024) È stato Arrestato Esmail Qaani, capo delle forze speciali Quds dei Pasdaran, responsabili delle operazioni militari e di raccolta delle informazioni al di fuori del paese. Teheran cerca la 'talpa' del Mossad nello staff del capo dei Guardiani della Rivoluzione, succeduto a Qassem Soleimani quattro a Ilgiornaleditalia.it - Arrestato Esmail Qaani capo dei Pasdaran, Teheran cerca la 'talpa' del Mossad nel suo staff, "ha avuto infarto durante interrogatorio" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È statodelle forze speciali Quds dei, responsabili delle operazioni militari e di raccolta delle informazioni al di fuori del paese.la '' delnellodeldei Guardiani della Rivoluzione, succeduto a Qassem Soleimani quattro a

