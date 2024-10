Alessia Pifferi, ricorso contro la condanna: “Serve una nuova perizia psichiatrica, non voleva uccidere la piccola Diana” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Possibile colpo di scena nel caso della morte della piccola Diana, per la quale è stata condannata in primo grado la mamma Alessia Pifferi. La difesa della donna 39enne che, nel luglio 2022, lasciò da sola in casa per sei giorni la figlia di meno di un anno e mezzo, che poi morì di stenti, ha infatti depositato ricorso presso la Corte d’Assise d’appello di Milano per chiedere di annullare la condanna all’ergastolo comminata il 13 maggio scorso.Leggi anche: Spara al figlio 15enne e si uccide, il dolore del marito: “Non c’era malessere evidente” La strategia difensiva dell’avvocato di Alessia Pifferi L’avvocato difensore di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, chiede che nel processo di secondo grado venga disposta una nuova perizia psichiatrica nei confronti della donna, allo scopo di valutare il grave ritardo cognitivo di cui soffre l’imputata. Thesocialpost.it - Alessia Pifferi, ricorso contro la condanna: “Serve una nuova perizia psichiatrica, non voleva uccidere la piccola Diana” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Possibile colpo di scena nel caso della morte della, per la quale è statata in primo grado la mamma. La difesa della donna 39enne che, nel luglio 2022, lasciò da sola in casa per sei giorni la figlia di meno di un anno e mezzo, che poi morì di stenti, ha infatti depositatopresso la Corte d’Assise d’appello di Milano per chiedere di annullare laall’ergastolo comminata il 13 maggio scorso.Leggi anche: Spara al figlio 15enne e si uccide, il dolore del marito: “Non c’era malessere evidente” La strategia difensiva dell’avvocato diL’avvocato difensore diPontenani, chiede che nel processo di secondo grado venga disposta unanei confronti della donna, allo scopo di valutare il grave ritardo cognitivo di cui soffre l’imputata.

Lasciò morire la figlia di stenti nella culla : chiesta nuova perizia per Alessia Pifferi - La difesa di Alessia Pifferi chiede una nuova perizia psichiatrica e, di fatto, l'annullamento della condanna all'ergastolo decisa lo scorso 13 maggio. La donna è accusata dell'omicidio della figlia Diana, abbandonata da sola in casa per sei giorni a solo un anno e mezzo di vita, morta di stenti. (Milanotoday.it)

Bimba lasciata morire di stenti : la difesa di Alessia Pifferi chiede nuova perizia - Nel ricorso, oltre ad insistere sulla “mancata valutazione della documentazione” sul disagio mentale prodotta dalla difesa e sulla richiesta di una nuova perizia, si punta ad escludere il “dolo” a carico dell'imputata e in subordine sulle attenuanti, che la Corte d'Assise non concesse. La condanna è arrivata per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal vincolo di parentela, mentre è ... (Ilgiorno.it)

Il caso Alessia Pifferi - la difesa chiede una nuova perizia psichiatrica - E di accertare l’eventuale vizio di mente e l’incapacità di intendere e volere. La difesa chiede che in secondo grado venga disposta una nuova perizia psichiatrica per valutare il grave ritardo cognitivo di cui soffre l’imputata, come, invece, secondo l’avvocata Alessia Pontenani, non è stato fatto in primo grado. (Bergamonews.it)