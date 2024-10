A un mese dall'alluvione i cittadini di Traversara si riuniscono con il sindaco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo quasi un mese dalla tragica alluvione del 19 settembre, la popolazione di Traversara si riunisce sabato 12 ottobre alle 12 nella sala del Bar Dante con la partecipazione del sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni. Ne danno notizia due concittadini, Luisa Babini e Angelo Ravagli, che stanno Ravennatoday.it - A un mese dall'alluvione i cittadini di Traversara si riuniscono con il sindaco Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo quasi una tragicadel 19 settembre, la popolazione disi riunisce sabato 12 ottobre alle 12 nella sala del Bar Dante con la partecipazione deldi Bagnacavallo Matteo Giacomoni. Ne danno notizia due con, Luisa Babini e Angelo Ravagli, che stanno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Alluvione in Giappone - diversi morti : "In due giorni è caduta la pioggia prevista per tutto il mese" - . Dieci, invece, sarebbero i dispersi. . Sei persone sono morte a causa delle inondazioni e delle frane che hanno colpito la prefettura di Ishikawa, nel Giappone centrale, negli ultimi due giorni.  Le città di Wajima e Suzu, che si stanno ancora riprendendo dal terribile terremoto di magnitudo 7,5. (Today.it)

Cogne : finito l’isolamento dopo un mese dall’alluvione - it. Si sono conclusi i lavori che avevano costretto la città all’isolamento e al blocco forzato della stagione turistica. A distanza di quasi un mese dalla forte alluvione, Cogne è pronta a ripartire. . O L’ISOLAMENTO – La forte alluvione che si è scatenata il 29 giugno ha colpito il comune valdostano,. (Dailynews24.it)