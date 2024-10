A Palazzo Farnese Airbank presenta la nuova divisione Green4future (Di venerdì 11 ottobre 2024) Airbank, azienda leader nel settore dell’antinquinamento e della sicurezza ambientale, lancia la sua nuova divisione Green4future, pensata per offrire alle aziende un servizio dedicato alla promozione e realizzazione di eventi sostenibili. Forte della sua esperienza ventennale, Airbank ha voluto Ilpiacenza.it - A Palazzo Farnese Airbank presenta la nuova divisione Green4future Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), azienda leader nel settore dell’antinquinamento e della sicurezza ambientale, lancia la sua, pensata per offrire alle aziende un servizio dedicato alla promozione e realizzazione di eventi sostenibili. Forte della sua esperienza ventennale,ha voluto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Palazzo Farnese Airbank presenta la nuova divisione Green4future - Airbank, azienda leader nel settore dell’antinquinamento e della sicurezza ambientale, lancia la sua nuova divisione Green4Future, pensata per offrire alle aziende un servizio dedicato alla promozione ... (ilpiacenza.it)

Airbank presenta Green4Future, accanto alle aziende per la sostenibilità - Piacenza, 11 ott. (askanews) - In prima linea al fianco dei clienti, per accompagnarli nel loro percorso di sviluppo sostenibile. L'impegno è ... (notizie.tiscali.it)