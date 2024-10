Oasport.it - WTA Wuhan, Jasmine Paolini e Sara Errani cedono al match tie-break negli ottavi di finale del doppio

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Termina aglidil’avventura die dinel torneo difemminile del WTA di. Le campionesse olimpiche sono state sconfitte con il punteggio di 4-6 6-4 10-8 dalla coppia formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla russa Ekaterina Alexandrova. Un ko che ci può anche stare, visto il sigillo a Pechino e la conquista del passa per le WTA Finals di Riad, pensando soprattutto ache oggi si è imposta in singolare e ha staccato il biglietto per il Master di fine anno. Nel primo set le azzurre si creano delle chance “” in apertura, ma manca lucidità. Concretezza che c’è però nelle avversarie, approfittando delle difficoltà dialla battuta. Avanti di un, le nostre portacolori reagiscono: Sarita a rete eda fondo salgono di livello e prima recuperando ilnel quarto game e poi mettono la freccia nell’ottavo.