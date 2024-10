Un gruppo WhatsApp fa tremare la Formula 1: sospetti accordi illegali dietro il rifiuto ad Andretti (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Formula 1 trema a causa dell'inchiesta dell'Antitrust americano sul rigetto della richiesta di ingresso in F1 del team di Andretti e General Motors: durante le indagini sarebbero emerse delle prove, tra cui le conversazioni di un gruppo WhatsApp di cui fanno parte Stefano Domenicali e i rappresentanti dei team F1, di presunta collusione al fine di bloccare l'ingresso del Circus della nuova scuderia statunitense. Fanpage.it - Un gruppo WhatsApp fa tremare la Formula 1: sospetti accordi illegali dietro il rifiuto ad Andretti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La1 trema a causa dell'inchiesta dell'Antitrust americano sul rigetto della richiesta di ingresso in F1 del team die General Motors: durante le indagini sarebbero emerse delle prove, tra cui le conversazioni di undi cui fanno parte Stefano Domenicali e i rappresentanti dei team F1, di presunta collusione al fine di bloccare l'ingresso del Circus della nuova scuderia statunitense.

