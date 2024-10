Truffa del finto carabiniere e del falso avvocato: due denunciati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Siena, 10 ottobre 2024 - Ancora una Truffa con la tecnica del “finto carabiniere” e del “falso avvocato”. Finita male per i due Truffatori, che sono stati rintracciati e denunciati dalla Polizia. Qualche giorno fa, una signora di 64 anni di Siena è stata vittima di una Truffa in casa. È stata prima contattata telefonicamente da uno sconosciuto, che si è qualificato come carabiniere e le ha detto che suo figlio era nei guai a causa di un incidente automobilistico a seguito del quale si sarebbe scoperto che la sua assicurazione era scaduta. La signora, convinta dall’interlocutore che soltanto dopo aver pagato una certa somma avrebbe risolto il problema, si è persuasa a consegnare tutti i gioielli e i soldi che aveva ad un presunto avvocato che di lì a poco sarebbe passato a casa per ritirare tutto. Lanazione.it - Truffa del finto carabiniere e del falso avvocato: due denunciati Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Siena, 10 ottobre 2024 - Ancora unacon la tecnica del “” e del “”. Finita male per i duetori, che sono stati rintracciati edalla Polizia. Qualche giorno fa, una signora di 64 anni di Siena è stata vittima di unain casa. È stata prima contattata telefonicamente da uno sconosciuto, che si è qualificato comee le ha detto che suo figlio era nei guai a causa di un incidente automobilistico a seguito del quale si sarebbe scoperto che la sua assicurazione era scaduta. La signora, convinta dall’interlocutore che soltanto dopo aver pagato una certa somma avrebbe risolto il problema, si è persuasa a consegnare tutti i gioielli e i soldi che aveva ad un presuntoche di lì a poco sarebbe passato a casa per ritirare tutto.

