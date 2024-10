Traffico Roma del 10-10-2024 ore 08:30 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Luceverde Roma vari trovati all’ascolto massima attenzione nella guida per un incidente code sulle due carreggiate del raccordo anulare per l’esterna file tra le uscite via di Casal del Marmo via in carreggiata interna code tra Pontina e Aurelia resta intenso il Traffico in entrata a Roma code sulla diramazione Roma nord su via Salaria entrambe da Settebagni Verso il raccordo anulare nella stessa direzione file anche sulla diramazione Roma sud da Torrenova al grande intenso il Traffico anche sull’intero tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila in coda verso la tangenziale est in direzione di invece fili a partire da Tor Cervara disagio la circolazione sul viadotto della Magliana abbiamo fine dal bivio con la Roma Fiumicino verso via Laurentina lungo la tangenziale est a Ci sono code verso San Giovanni tra viale Castrense in direzione Stadio Olimpico file da Nomentana verso la galleria ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2024 ore 08:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Luceverdevari trovati all’ascolto massima attenzione nella guida per un incidente code sulle due carreggiate del raccordo anulare per l’esterna file tra le uscite via di Casal del Marmo via in carreggiata interna code tra Pontina e Aurelia resta intenso ilin entrata acode sulla diramazionenord su via Salaria entrambe da Settebagni Verso il raccordo anulare nella stessa direzione file anche sulla diramazionesud da Torrenova al grande intenso ilanche sull’intero tratto Urbano della A24L’Aquila in coda verso la tangenziale est in direzione di invece fili a partire da Tor Cervara disagio la circolazione sul viadotto della Magliana abbiamo fine dal bivio con laFiumicino verso via Laurentina lungo la tangenziale est a Ci sono code verso San Giovanni tra viale Castrense in direzione Stadio Olimpico file da Nomentana verso la galleria ...

