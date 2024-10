.com - Tale e Quale Show 2024, quarta puntata con Geppi Cucciari, le assegnazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Carlo Conti conduce il quarto appuntamento con, in giuria ancheCarlo Conti conduce il quarto appuntamento con, in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma venerdì 11 ottobre alle 21.20 su Rai 1.sarà il quarto giudice di questadel varietà che anche la settimana scorsa si è confermato leader degli ascolti del prime-time. Undici i protagonisti pronti a calcare il palco e stupire con nuove imitazioni delle grandi star della musica nazionale e internazionale. La classifica, finora molto equilibrata, vede tutti i protagonisti ancora in gioco, e i punti in palio diventano sempre più importanti.