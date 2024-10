Spalletti: "Inzaghi e gli ultras? Io non ho mai ricevuto chiamate. E so riattaccare..." (Di giovedì 10 ottobre 2024) Luciano Spalletti, ct della Nazionale, affronta la questione Inter-ultras nel corso dell`intervista esclusiva per Raisport del giorno della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Luciano, ct della Nazionale, affronta la questione Inter-nel corso dell`intervista esclusiva per Raisport del giorno della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arresto capi ultras - Spalletti : “Stadi adeguati per arginare i facinorosi” - “Bisogna fare degli stadi adeguati perché quelli creano la difficoltà e il disordine dove chi vuole far casino si trova più nelle condizioni di avere comportamenti scorretti”, ha detto il tecnico della Nazionale arrivato a Napoli per consegnare la sua Panda, autografata dai calciatori della squadra partenopea campione d’Italia, all’ospedale pediatrico Santobono. (Lapresse.it)