Dailymilan.it - SOCIAL – Ex Milan, Luca Toni prende in giro Gennaro Gattuso. Il siparietto

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)inl’ex giocatore delin occasione di una cena insieme per i Campioni del Mondo nel 2006. Ilè subito virale! Una serata emozionante tra piacevoli ricordi e qualche presa in. L’ex bomber azzurroha raccontato sui propri profiliil ritrovo tanto atteso con i compagni di squadra dell’Italia campione del mondo del 2006. Immagini che riempiono di nostalgia gli appassionati e riportano a un passato che mai come ora sembra così lontano, ma non solo. Il repertorio della serata testimonia anche la grandezza di un gruppo pur nella sua semplicità, come sottolineato dallo stesso ex centravanti sul suo profilo Instagram.