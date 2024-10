"Sicari in azione 5 omicidi in due anni. Il sindaco intervenga" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 – "Quanto accaduto a Oratoio è di una gravità inaudita e lascia una scia di disperazione prima di tutto nei familiari dell’operaio ucciso, ma anche in una comunità che conosce la famiglia e che è rimasta traumatizzata da quanto è successo: è evidente che il problema della sicurezza a Pisa non è più rinviabile". Lo afferma in una nota la senatrice del Pd, Ylenia Zambito aggiungendo che "questi non sono gli episodi che denunciava la destra pisana quando era all’opposizione, ingigantendo situazioni che certo non erano allarmanti". Lanazione.it - "Sicari in azione 5 omicidi in due anni. Il sindaco intervenga" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa, 10 ottobre 2024 – "Quanto accaduto a Oratoio è di una gravità inaudita e lascia una scia di disperprima di tutto nei familiari dell’operaio ucciso, ma anche in una comunità che conosce la famiglia e che è rimasta traumatizzata da quanto è successo: è evidente che il problema della sicurezza a Pisa non è più rinviabile". Lo afferma in una nota la senatrice del Pd, Ylenia Zambito aggiungendo che "questi non sono gli episodi che denunciava la destra pisana quando era all’opposizione, ingigantendo situazioni che certo non erano allarmanti".

