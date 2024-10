Salute mentale, Asp Palermo "Vincere stigma e far emergere sommerso" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Palermo - Presentare e far conoscere i servizi offerti dall'Asp e, soprattutto, combattere stigma e discriminazioni per far emergere anche il sommerso: in Italia, infatti, si stima che quasi due milioni di persone soffrono di problemi psichici ma non ricevono cure. E l'iniziativa organizzata oggi da Ilgiornaleditalia.it - Salute mentale, Asp Palermo "Vincere stigma e far emergere sommerso" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)- Presentare e far conoscere i servizi offerti dall'Asp e, soprattutto, combatteree discriminazioni per faranche il: in Italia, infatti, si stima che quasi due milioni di persone soffrono di problemi psichici ma non ricevono cure. E l'iniziativa organizzata oggi da

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salute mentale, Asp Palermo "Vincere stigma e far emergere sommerso" - PALERMO - Presentare e far conoscere i servizi offerti dall'Asp e, soprattutto, combattere stigma e discriminazioni per far emergere anche il sommerso: in Italia, infatti, si stima che quasi due milio ... (laprovinciacr.it)

Depressione, il rapporto di Swg: aumentano i casi in Italia ma 3 italiani su 4 la considerano ‘una fase passeggera’ - Maggiore consapevolezza ma ancora molta paura dello stigma sociale. Questo il quadro che emerge dall’indagine sul rapporto degli Italiani con la depressione in occasione della giornata mondiale della ... (milanofinanza.it)

Spiati i conti di Meloni, ministri e migliaia di vip: bancario licenziato. Premier: dossieraggio quotidiano - Interferenze- la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #israele #netanyahu #biden #usa #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo ... (ilfattoquotidiano.it)