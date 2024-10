Roma, minacciano e rapinano i passeggeri : 4 arresti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma hanno arrestato 4 ragazzi, due maschi di origini egiziane di 20 e 21 anni e due ragazze, una italiana di 23 anni e una 16enne di origini sudamericane, tutti gravemente indiziati di ben 4 rapine aggravate, compiute in rapida successione all’interno di un bus di linea e anche dei reati di tentata estorsione, violenza e resistenza ad un pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio. Le rapine Nello specifico, a bordo di un bus linea NMA 10, a notte fonda, nel centro storico della Capitale, 2 passeggeri hanno denunciato di essere stati minacciati con un coccio di bottiglia, colpiti negli occhi con le dita e derubati dello smartphone. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diCentro, d’intesa con la Procura della Repubblica dihanno arrestato 4 ragazzi, due maschi di origini egiziane di 20 e 21 anni e due ragazze, una italiana di 23 anni e una 16enne di origini sudamericane, tutti gravemente indiziati di ben 4 rapine aggravate, compiute in rapida successione all’interno di un bus di linea e anche dei reati di tentata estorsione, violenza e resistenza ad un pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio. Le rapine Nello specifico, a bordo di un bus linea NMA 10, a notte fonda, nel centro storico della Capitale, 2hanno denunciato di essere stati minacciati con un coccio di bottiglia, colpiti negli occhi con le dita e derubati dello smartphone.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Minacciano un giovane con coltello al Parchetto Stradello Romano. Arrestati due 17enni per tentata rapina - Nella notte del 20 settembre 2024, intorno all'1.30, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadini tunisini di 17 anni per tentata rapina aggravata in concorso. L'intervento è avvenuto al Parchetto Stradello Romano, a seguito di una chiamata al numero unico d'emergenza "112"... (Modenatoday.it)

Roma - braccio di FERRO per Zalewski : gli agenti MINACCIANO le vie legali - la SITUAZIONE - I giallorossi hanno infatti deciso di mettere l’esterno fuori rosa, […]. Le ultime sul futuro di Nicola Zalewski, esterno della Roma, dopo la mancata cessione al Galatasaray Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe in corso una vera e propria battaglia tra Nicola Zalewski e la Roma dopo la mancata cessione al Galatasaray. (Calcionews24.com)

Paura in discoteca a Roma - minacciano due adolescenti e rubano loro le collane d’oro : tre denunce - Stavano trascorrendo una serata in discoteca quando si sono ritrovati con un coltello puntato contro: questa la denuncia di un 17enne e un 19enne.Continua a leggere . (Fanpage.it)