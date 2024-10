Previsioni meteo: tempo stabile su Roma e nel Lazio (Di giovedì 10 ottobre 2024) tempo asciutto su gran parte d’Italia, con locali fenomeni sulle Alpi e Appennino. meteo Roma A Roma, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile con alternanza di nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Anche in serata e nella notte, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 24°C. meteo Lazio Nel resto del Lazio, si prevede tempo asciutto con nubi sparse e spazi di sereno, sia al mattino che al pomeriggio. Le condizioni si manterranno stabili anche durante la serata e la notte, con cieli sereni su tutta la regione. meteo Italia A livello nazionale, al Nord la mattinata sarà dominata da tempo stabile con cieli sereni, ma non mancheranno foschie o nebbie in Pianura Padana. Nel pomeriggio, si attendono locali fenomeni in Appennino e sulle Alpi centro-orientali, con neve sopra i 2000 metri. Romadailynews.it - Previsioni meteo: tempo stabile su Roma e nel Lazio Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)asciutto su gran parte d’Italia, con locali fenomeni sulle Alpi e Appennino., la giornata sarà caratterizzata dacon alternanza di nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Anche in serata e nella notte, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 24°C.Nel resto del, si prevedeasciutto con nubi sparse e spazi di sereno, sia al mattino che al pomeriggio. Le condizioni si manterranno stabili anche durante la serata e la notte, con cieli sereni su tutta la regione.Italia A livello nazionale, al Nord la mattinata sarà dominata dacon cieli sereni, ma non mancheranno foschie o nebbie in Pianura Padana. Nel pomeriggio, si attendono locali fenomeni in Appennino e sulle Alpi centro-orientali, con neve sopra i 2000 metri.

