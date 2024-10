Lanazione.it - Picchiava la moglie e il figlio. La polizia ha espatriato un 58enne

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Forte dei Marmi, 10 ottobre 2024 – Per oltre un anno aveva picchiato. Violenze fisiche ma anche psicologiche, seminando un vero e proprio terrore a casa. Adesso l’uomo – un cittadino albanese – è stato rimpatriato: su di lui pesa l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nell’ambito delle attività operative difinalizzate alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa collegata all’immigrazione clandestina, il cittadino albanese di 58 anni, è stato infatti espulso dal nostro Paese, imbarcato su un volo in partenza dall’aeroporto di Roma -Fiumicino e atterrato a quello di Tirana, dove è stato consegnato e preso in carico dalladi frontiera albanese. Le vicende dell’uomo sono lunghe e complesse e l’espatrio pare porre la parola fine ad una vicenda di sofferenza.