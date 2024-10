Ilrestodelcarlino.it - "Orgoglio di tutta la regione. Davanti ai Grandi ringrazierò il nostro personale sanitario"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’di unaalla ribalta internazionale. Non è soltanto quellodi Francesco Acquaroli. Ma anche quello che, il governatore, vorrebbe fosse un sentimento condiviso da ciascun marchigiano. Anche il presidente della, stamattina, prenderà parte ai saluti istituzionali, prima dell’avvio dei lavori del G7 Salute. Un fatto storico, per le Marche, quello di poter ospitare un vertice mondiale a queste latitudini. Presidente Francesco Acquaroli, come ha vissuto queste ore di vigilia rispetto al G7 Salute di Ancona, un evento di portata mondiale mai accolto prima nelle Marche? "Devo dire che è stata una settimana assorbita dagli eventi dell’Extra G7 Salute, che ci hanno però permesso di continuare a parlare di sanità, con uno sguardo alle dinamiche nazionali ma anche con diversi focus sulla nostra