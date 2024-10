**Mo: Tajani, 'arretramento di 5 km? Non decide Israele spostamenti truppe Onu'** (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Non è il governo israeliano che decide lo spostamento di truppe delle Nazioni Unite". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tg2 Post in merito all'arretramento di 5 km delle truppe chiesto da Israele. Liberoquotidiano.it - **Mo: Tajani, 'arretramento di 5 km? Non decide Israele spostamenti truppe Onu'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Non è il governo israeliano chelo spostamento didelle Nazioni Unite". Così il ministro degli Esteri, Antonio, a Tg2 Post in merito all'di 5 km dellechiesto da

