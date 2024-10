Mo: Prodi, 'non hanno sparato su un Paese ma sul mondo, su una missione Onu' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Non hanno sparato su un Paese, hanno sparato sul mondo, su una missione delle Nazioni Unite". Così Romano Prodi a Piazza Pulita su La7. "Quello che è successo oggi è un fatto nuovo nella storia contemporanea, è questo quello che mi ha colpito". Liberoquotidiano.it - Mo: Prodi, 'non hanno sparato su un Paese ma sul mondo, su una missione Onu' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Nonsu unsul, su unadelle Nazioni Unite". Così Romanoa Piazza Pulita su La7. "Quello che è successo oggi è un fatto nuovo nella storia contemporanea, è questo quello che mi ha colpito".

