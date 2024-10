Ministero dell'Istruzione e Arma dei Carabinieri: rinnovato il protocollo d'intesa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Terzo rinnovo per il protocollo d'intesa tra il Ministero della Cultura e l'Arma dei Carabinieri. Le due istituzioni hanno deciso di continuare una collaborazione che definiscono "solida e proficua", atta a promuovere una cultura della legalità nei giovani. Il protocollo prende infatti il nome di: "Accrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole", e integra gli accordi già sottoscritti dal 2019. A firmarli, presenti nella sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, c'erano il ministro Giuseppe Valditara e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi. Tg24.sky.it - Ministero dell'Istruzione e Arma dei Carabinieri: rinnovato il protocollo d'intesa Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Terzo rinnovo per ild'tra ila Cultura e l'dei. Le due istituzioni hanno deciso di continuare una collaborazione che definiscono "solida e proficua", atta a promuovere una culturaa legalità nei giovani. Ilprende infatti il nome di: "Accrescere nei giovani la culturaa legalità e la consapevolezza’importanzaa sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispettoe regole", e integra gli accordi già sottoscritti dal 2019. A firmarli, presenti nella sede del’e del Merito, c'erano il ministro Giuseppe Valditara e il Comandante Generale’deiTeo Luzi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Arma dei Carabinieri e ministero dell’Istruzione insieme per la cultura della legalità : rinnovato il protocollo d’intesa - . Si rinnova e consolida l’alleanza tra Carabinieri e ministero dell’Istruzione e del Merito per diffondere tra i giovani la cultura della legalità . Per i ragazzi incontri nelle scuole, concorsi e giornate “sul campo” Tra gli obiettivi c’è la sensibilizzazione degli studenti al rispetto dei valori e dei princìpi della Costituzione italiana, per l’esercizio di una cittadinanza attiva a ogni ... (Secoloditalia.it)

Cultura della legalità - rinnovato il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e i Carabinieri - Per comprendere “sul campo” la peculiarità del servizio quotidiano svolto da migliaia di donne e uomini in uniforme, gli alunni faranno visita ai Comandi territoriali e di specialità dell'Arma, partecipando anche a giornate didattico-culturali presso le riserve naturali e le aree demaniali gestite dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari. (Iltempo.it)

LegalitĂ - rinnovato il protocollo d'intesa tra il ministero dell'Istruzione e l'Arma dei Carabinieri - Carabinieri e istituzioni scolastiche sempre piĂą uniti per educare i giovani alla legalitĂ . Firmato oggi da Valditara un protocollo d'intesa con l'Arma. (Ilgiornale.it)