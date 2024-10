Meloni, gelo con Giorgetti sulla manovra. “Così perdiamo consensi” (Di giovedì 10 ottobre 2024) In questi giorni, Giorgia Meloni ha dovuto affrontare una serie di turbolenze politiche e comunicative. Dopo aver sbattuto qualche porta in segno di frustrazione, la premier ha annunciato sui social che non ci saranno nuove tasse. Ma dietro le quinte, come ha spiegato Tommaso Ciriaco su Repubblica, la situazione appare più complicata. La premier è stata descritta come irritata, sconsolata e delusa, soprattutto per come è stata gestita la comunicazione sulle prossime manovre economiche. Il nodo della comunicazione e il rapporto con Giorgetti Meloni vede nella comunicazione un problema chiave. “Se facciamo passare messaggi del genere, perdiamo consenso e diventiamo più deboli”, avrebbe confidato ai suoi più stretti collaboratori. Thesocialpost.it - Meloni, gelo con Giorgetti sulla manovra. “Così perdiamo consensi” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In questi giorni, Giorgiaha dovuto affrontare una serie di turbolenze politiche e comunicative. Dopo aver sbattuto qualche porta in segno di frustrazione, la premier ha annunciato sui social che non ci saranno nuove tasse. Ma dietro le quinte, come ha spiegato Tommaso Ciriaco su Repubblica, la situazione appare più complicata. La premier è stata descritta come irritata, sconsolata e delusa, soprattutto per come è stata gestita la comunicazione sulle prossime manovre economiche. Il nodo della comunicazione e il rapporto convede nella comunicazione un problema chiave. “Se facciamo passare messaggi del genere,consenso e diventiamo più deboli”, avrebbe confidato ai suoi più stretti collaboratori.

