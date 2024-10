Movieplayer.it - Maze Runner, Dylan O' Brien: "Nessuno mi ha ascoltato sulla sicurezza prima del mio incidente"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attore ha parlato del suo bruttosul set e di come avesse avvisato per tempo dei pericoli per ladegli attoriO'ha recentemente parlato dei problemi diche ha avuto sul set di- La rivelazione, che hanno portato l'attore a subire gravi lesioni in undurante le riprese. La star, che prossimamente vedremo nel film Saturday Night, ha ripensato all'che "gli ha cambiato la vita" durante una recente intervista con Men's Health. Nel 2016, O'stava girando il terzo capitolo della seriequando, mentre indossava un'imbracatura, è stato tirato giù inaspettatamente dalla cima di un veicolo in movimento e investito da un altro veicolo. "Ho affrontato tutto in modo diverso, si