Libano condanna Meloni | Inammissibile

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) 17.20 Il governo italiano ha formalmente protestato con le autorità israeliane e ha ribadito con fermezza che quanto sta accadendo nei pressi della base del contingente Unifil non è ammissibile. Anche per questo, il governo, attraverso il ministro della Difesa, ha convocato l'ambasciatore d'Israele in Italia. Così Palazzo Chigi in una nota. La premierha avuto un colloquio telefonico con il Comandante del Settore Ovest della missione Unifil,Generale Messina. "Forte vicinanza a nostri militari attualmente impegnati in