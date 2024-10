L’Atalanta e quel mercato svincolati che non serve per tappare i buchi in difesa. Ecco perché (Di giovedì 10 ottobre 2024) Calciomercato Atalanta, perché i nerazzurri non hanno bisogno in difesa di comprare svincolati nonostante gli infortuni sulla retroguardia Kossounou, Djimsiti, Toloi e Scalvini. Ad oggi in casa Atalanta sono questi i difensori che mancano all’appello causa infortuni: il vero Tallone d’Achille di una squadra che, seppur competitiva e ambiziosa, fa molta fatica ad essere al Calcionews24.com - L’Atalanta e quel mercato svincolati che non serve per tappare i buchi in difesa. Ecco perché Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) CalcioAtalanta,i nerazzurri non hanno bisogno indi comprarenonostante gli infortuni sulla retroguardia Kossounou, Djimsiti, Toloi e Scalvini. Ad oggi in casa Atalanta sono questi i difensori che mancano all’appello causa infortuni: il vero Tallone d’Achille di una squadra che, seppur competitiva e ambiziosa, fa molta fatica ad essere al

