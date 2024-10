Kaba sblocca il tabellino, tra Lecce e Nardò finisce 6 a 1. Tripletta per Sansone (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lecce - È terminato 6 a 1 il test di allenamento tra Lecce e Nardò disputato nel pomeriggio sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort & Spa.La prima marcatura è stata di Kaba, che è rientrato in gruppo da un paio di giorni dopo il lungo recupero successivo all’infortunio al ginocchio Lecceprima.it - Kaba sblocca il tabellino, tra Lecce e Nardò finisce 6 a 1. Tripletta per Sansone Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)- È terminato 6 a 1 il test di allenamento tradisputato nel pomeriggio sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort & Spa.La prima marcatura è stata di, che è rientrato in gruppo da un paio di giorni dopo il lungo recupero successivo all’infortunio al ginocchio

