Juventus Next Gen, cosa non sta funzionando e la domanda da non farsi (Di giovedì 10 ottobre 2024) No, non è la fotografia del momento a far storcere il naso e, magari, addirittura preoccupare i più pessimisti. No, quello che al momento

LIVE Lipsia-Juventus 1-0 - Champions League calcio in DIRETTA : Sesko la sblocca nel momento migliore dei bianconeri - 14? Lungo possesso palla degli juventini che continuano a mantenere il controllo della sfera. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Savona, Kalulu; Fagioli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. 43? Brutto finale di primo tempo. 21:00 al via l’incontro! Primo pallone per i tedeschi. (Oasport.it)

È il momento di Lipsia-Juventus - la prova del nove per i bianconeri in Champions League - L'esordio in Champions League, lo sappiamo, è stato molto positivo per la formazione bianconera, ma adesso la Juve non si deve adagiare sugli allori. Se vuoi essere sempre aggiornato iscriviti alle nostre newsletter gratuite\! . https://media. https://media. Per la squadra di Thiago Motta un’importante prova di maturità, dunque: un successo le permetterebbe di rimanere in testa alla maxi ... (Gqitalia.it)

Vlahovic - horror show : difficoltà ed errori - è il suo momento più buio alla Juventus - No, non era nè sorridente, nè sereno. Non era tranquillo o positivo. Tutte le parole utilizzate da Thiago Motta nella conferenza stampa di... (Calciomercato.com)