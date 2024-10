Israele si prepara a colpire l'Iran, pronto il piano. Ancora raid dell'Idf e morti in Libano, colpita ex scuola a Gaza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Inizia il conto alla rovescia per l'avvio della risposta israeliana all’Iran. L’ultima parola è affidata ad una riunione notturna del governo, ma l’esito sembra scontato: Benyamin Netanyahu e Yoav Galant potranno decidere come e quando attaccare. Nella telefonata chiesta con forza dal premier israeliano, che martedì ha addirittura bloccato la partenza di Gallant per Washington se prima non Feedpress.me - Israele si prepara a colpire l'Iran, pronto il piano. Ancora raid dell'Idf e morti in Libano, colpita ex scuola a Gaza Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) Inizia il conto alla rovescia per l'avvioa risposta israeliana all’. L’ultima parola è affidata ad una riunione notturna del governo, ma l’esito sembra scontato: Benyamin Netanyahu e Yoav Galant potranno decidere come e quando attaccare. Nella telefonata chiesta con forza dal premier israeliano, che martedì ha addirittura bloccato la partenza di Gallant per Washington se prima non

