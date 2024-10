Inchiesta Zannini, chieste le dimissioni dell'assessora Tramonti (Di giovedì 10 ottobre 2024) I consiglieri della minoranza consiliare di Mondragone - Achille Cennami, Pasquale Marquez ed Emilio Martucci - chiedono le dimissioni dell'assessore Rosaria Tramonti, moglie dell'imprenditore Alfredo Campoli coinvolto nell'Inchiesta sul consigliere regionale Giovanni Zannini.Per i Casertanews.it - Inchiesta Zannini, chieste le dimissioni dell'assessora Tramonti Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) I consiglieria minoranza consiliare di Mondragone - Achille Cennami, Pasquale Marquez ed Emilio Martucci - chiedono le'assessore Rosaria, moglie'imprenditore Alfredo Campoli coinvolto nell'sul consigliere regionale Giovanni.Per i

Mondragone, caso Zannini. Consiglieri ad assessore Tramonti: subito dimissioni - Mindragone (Caserta), 10 ottobre 2024 - Dimissioni dell’Assessore Rosaria Tramonti, il Sindaco del Comune Di Mondragone Francesco Lavanga, uomo del Consigliere regionale della Campania Giovanni Zannin ... (lnx.casertasette.com)

