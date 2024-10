Il pop-up di Max Mara dedicato ad uniconica giacca, già amatissima dalle star (Di giovedì 10 ottobre 2024) Max Mara invita alla scoperta di un grande classico con l’inaugurazione di una speciale installazione a Milano. Nell’elegante cornice del Portrait, in Corso Venezia 11, ha aperto al pubblico il The Max Mara Jacket Circle: un’installazione interattiva pensata per condividere i valori del brand e sopratutto celebrare l’iconica Olimpia jacket. Raffinata e senza tempo, al pari del famosissimo cappotto 101801, avrà uno spazio tutto dedicato a lei dove conoscerla meglio e acquistarne modelli personalizzati. Iodonna.it - Il pop-up di Max Mara dedicato ad uniconica giacca, già amatissima dalle star Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Maxinvita alla scoperta di un grande classico con l’inaugurazione di una speciale installazione a Milano. Nell’elegante cornice del Portrait, in Corso Venezia 11, ha aperto al pubblico il The MaxJacket Circle: un’installazione interattiva pensata per condividere i valori del brand e sopratutto celebrare l’iconica Olimpia jacket. Raffinata e senza tempo, al pari del famosissimo cappotto 101801, avrà uno spazio tuttoa lei dove conoscerla meglio e acquine modelli personalizzati.

