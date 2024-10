Anteprima24.it - Il pensionamento del medico di base crea disagi a Buonalbergo, la nota del Pd

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo lastampa a firma del circolo Pd di. In data odierna si è svolto, presso l’aula consiliare del comune diun incontro pubblico organizzato dall’amministrazione sulla questione relativa aldi famiglia. Infatti a partire dal 1 novembre il dottor Adolfo Striani andrà in pensione e, dato il gran numero di assistiti che il dottore ha seguito in questi anni, buona parte dei buonalberghesi si ritroverà senza ildi medicina generale, costretta a sceglierne altri che con molta probabilità non non potranno garantire la presenza nel nostro comune.Il circolo PD del comune diinnanzi tutto vuole esprimere un ringraziamento al dottor Striani, che in questi anni ha seguito i suoi assistiti con dedizione e cura, augurandogli di godersi la meritata pensione.