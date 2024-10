"Il chiodo? Salvini non c'entra nulla": Mauro Corona fa impazzire la sinistra (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si torna a parlare del tema dei trasporti, dopo che la settimana scorsa l'intera rete ferroviaria italiana è stata messa ko da un guasto e lo si fa all'interno del format di Rete4 È Sempre Cartabianca, talk di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer. Partner abituale della trasmissione è Mauro Corona, scrittore, alpinista e scultore, che difende il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, per quanto accaduto: "I treni fermi per un chiodo? Capisco le ragioni dell'opposizione, ma non possiamo dare la colpa a un ministro per questo. Nel caso specifico Salvini non c'entra nulla". Era successo che, settimana scorsa, un guasto sulla rete ferroviaria avesse mandato in tilt la circolazione di mezza Italia per una giornata intera. Liberoquotidiano.it - "Il chiodo? Salvini non c'entra nulla": Mauro Corona fa impazzire la sinistra Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si torna a parlare del tema dei trasporti, dopo che la settimana scorsa l'intera rete ferroviaria italiana è stata messa ko da un guasto e lo si fa all'interno del format di Rete4 È Sempre Cartabianca, talk di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer. Partner abituale della trasmissione è, scrittore, alpinista e scultore, che difende il ministro dei Trasporti, Matteo, per quanto accaduto: "I treni fermi per un? Capisco le ragioni dell'opposizione, ma non possiamo dare la colpa a un ministro per questo. Nel caso specificonon c'". Era successo che, settimana scorsa, un guasto sulla rete ferroviaria avesse mandato in tilt la circolazione di mezza Italia per una giornata intera.

