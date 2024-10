Ilrestodelcarlino.it - I baby schermidori. La Porta e Parenti in evidenza ad Ancona

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Valerio Lae Agata, giovanissimi, raccolgono i primi successi. Dopo essersi esibiti alla festa dei commercianti in centro storico a Macerata, ricevendo la visita del sindaco Parcaroli, sono scesi in campo nel trofeo Conero, la classica gara anconetana per gli Under 14, in questa edizione arricchita di molti giovani atleti provenienti dalla Toscana e dall’Umbria. La, ragazzo di 10 anni alla sua prima gara da agonista, ottiene un ottimo secondo posto nella categoria maschietti. Agata, 11 anni, conquista il sesto posto nella categoria Bambine/Giovanissime, risultato che mette inun ampliamento del bagaglio tecnico della treiese. Nel complesso una bella soddisfazione per i giovani, per i loro familiari e per la Macerata Scherma che prosegue nella diffusione della pratica in città .