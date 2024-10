Han Kang e la sorpresa per il Nobel: «Ero a cena con mio figlio». In Corea è assalto a librerie e siti internet (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nessuno si aspettava che la scrittrice sudCoreana Han Kang vincesse oggi il Nobel per la Letteratura. È il secondo in assoluto nella storia del Paese asiatico, dopo quello per la Pace vinto nel 2000 dall’ex presidente sudCoreano Kim Dae-jung. Non lo pronosticavano le librerie, prese d’assalto e mandate in tilt da migliaia di richieste per il suo La vegetariana. E lei stessa non se lo immaginava neanche lontanamente. Tanto da venire sorpresa dalla chiamata del segretario permanente dell’Accademia reale svedese Mats Malm poco dopo che aveva finito di cenare col figlio. Proprio Kang, in un’intervista telefonica con il comitato del Premio, ha confessato di essere «stupita», tanto quanto lo era il figlio. Una chiamata inaspettata «Stava trascorrendo una giornata normale, non era preparata per questo». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nessuno si aspettava che la scrittrice sudna Hanvincesse oggi ilper la Letteratura. È il secondo in assoluto nella storia del Paese asiatico, dopo quello per la Pace vinto nel 2000 dall’ex presidente sudno Kim Dae-jung. Non lo pronosticavano le, prese d’e mandate in tilt da migliaia di richieste per il suo La vegetariana. E lei stessa non se lo immaginava neanche lontanamente. Tanto da veniredalla chiamata del segretario permanente dell’Accademia reale svedese Mats Malm poco dopo che aveva finito dire col. Proprio, in un’intervista telefonica con il comitato del Premio, ha confessato di essere «stupita», tanto quanto lo era il. Una chiamata inaspettata «Stava trascorrendo una giornata normale, non era preparata per questo».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Nobel a Han Kang e il momento d’oro della cultura coreana - Han Kang ha vinto il Nobel per la Letteratura 2024. Il suo successo è quello di un Paese intero che ha fatto della cultura - alta o bassa che sia - un punto di forza. The post Il Nobel a Han Kang e il momento d’oro della cultura coreana appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Il libro sul vegetarianesimo che ha reso celebre Han Kang - premio Nobel per la letteratura - E continua a non averla, in modo evidente, nascondendosi nelle pieghe mute di una sterzata violenta della sua vita che passa dal cibo. La vegetariana, pubblicato in Corea nel 2007 ed edito in Italia da Adelphi nel 2016, ha vinto l'International Booker Prize 2016, ennesimo tassello di quella K culture sempre più presente nel resto del mondo. (Gamberorosso.it)

Han Kang e la sorpresa per il Nobel : «Ero a cena con mio figlio». In Corea è assalto a librerie e siti internet - Addirittura nel centro di Seoul il principale punto vendita di Kyobo, una delle due maggiori librerie del Paese, ha dovuto allestire in fretta e furia un angolo speciale dedicato esclusivamente all’autrice. Dopo aver raccontato di essere stata presa alla sprovvista in un momento di normalissima quotidianità, Han Kang ha ringraziato per il riconoscimento: «Sono davvero onorata e apprezzo molto ... (Open.online)