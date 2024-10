Gli affitti costano sempre di più in tutta Europa. E l'Italia guida gli aumenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma è la più costosa tra le città analizzate, con circa 2.500 euro di media per un alloggio arredato, e batte Amsterdam. Incrementi anche a Bologna Wired.it - Gli affitti costano sempre di più in tutta Europa. E l'Italia guida gli aumenti Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma è la più costosa tra le città analizzate, con circa 2.500 euro di media per un alloggio arredato, e batte Amsterdam. Incrementi anche a Bologna

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Acquisti e affitti - prezzi in su : dal centro alla periferia - ecco quanto costano le case a Terni - Aumentano i prezzi a metro quadrato delle abitazioni nuove ad elevata efficienza energetica, trainati dalla domanda - in crescita - che supera l’offerta molto limitata, e dagli aumentati costi di produzione, mentre si registrano lievi cali per la domanda e l’offerta delle abitazioni usate, con... (Ternitoday.it)

Affitti stanze - la classifica delle città italiane dove costano di più - Milano e Roma guidano per i prezzi, ma in altre città universitarie ci sono stati importanti rincari, sia per le singole sia per le doppie. (Wired.it)