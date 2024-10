Generazione G compie un anno e festeggia 800mila euro raccolti e 42 bambini nati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Donazioni per 800mila euro, 42 bimbi nati, creazione di una rete di supporto per i genitori in 29 città e 14 regioni. Questo il bilancio di un anno di Generazione G (Generazione Genitori), il progetto avviato da PRG Retail Group in collaborazione con Moige (Movimento Italiano Genitori) per sostenere la natalità in Italia. Punto di Sbircialanotizia.it - Generazione G compie un anno e festeggia 800mila euro raccolti e 42 bambini nati Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Donazioni per, 42 bimbi, creazione di una rete di supporto per i genitori in 29 città e 14 regioni. Questo il bilancio di undiG (Genitori), il progetto avviato da PRG Retail Group in collaborazione con Moige (Movimento Italiano Genitori) per sostenere la natalità in Italia. Punto di

