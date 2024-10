Fisco: Schlein, 'pronti al dialogo per abbassare tasse su lavoro, ma destra non tocca i privilegi' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Vorremo abbassare la tassazione sul lavoro, ma loro non toccano i privilegi, fanno un Fisco corporativo". Lo ha detto Elly Schlein a L'aria che tira. Liberoquotidiano.it - Fisco: Schlein, 'pronti al dialogo per abbassare tasse su lavoro, ma destra non tocca i privilegi' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Vorremola tassazione sul, ma loro nonno i, fanno uncorporativo". Lo ha detto Ellya L'aria che tira.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

**Fisco : Schlein - 'patrimoniale? A livello Ue e internazionale - prima combattere evasione'** - Roma, 8 ott (Adnkronos) - Una patrimoniale? "La prima cosa da fare è combattere l'evasione fiscale, abbiamo un governo che ha fatto 20 condoni. Un segnale per chi vuole fare il furbo". "Una dimensione europea e internazionale potrebbe rendere lo strumento più efficace", ha sottolineato la segretaria del Pd. (Liberoquotidiano.it)

Fisco : Schlein - 'patrimoniale non è un tabù - ma va fatta bene per i miliardari' - Roma, 6 ott (Adnkronos) - Patrimoniale? "Quale? Non e un tabù. Lo ha detto Elly Schlein a In altre parole. Al G20, per iniziativa di Lula, hanno discusso di una iniziativa per i miliardari, una tassazione internazionale o europea". . "Dobbiamo farla bene, non è un tabù, non è un tema generico per niente", ha spiegato la segretaria del Pd. (Liberoquotidiano.it)