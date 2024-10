Emily in Paris, botta e risposta tra Macron e Gualtieri sulle location della quinta stagione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quando si dice le priorità della politica. Tra il presidente francese Emmanuel Macron e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è in corso un battibecco su nientepopodimeno che Emily in Paris, la nota serie Netflix con protagonista Lily Collins. In una lunga intervista a Variety, il capo dell’Eliseo ha infatti affermato che «combatteremo duramente per far tornare Emily a Parigi» dopo il suo soggiorno romano iniziato alla fine della quarta stagione. Parole a cui Gualtieri ha replicato prima sui social e poi in un colloquio con il The Hollywood Reporter Roma. La protagonista di Emily in Paris deve scegliere se restare a Roma o tornare a Parigi Premessa doverosa per chi non è fan del prodotto. La serie in questione racconta le avventure di Emily Cooper, una ragazza statunitense di 28 anni che si è trasferita a Parigi per lavoro. Lettera43.it - Emily in Paris, botta e risposta tra Macron e Gualtieri sulle location della quinta stagione Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quando si dice le prioritàpolitica. Tra il presidente francese Emmanuele il sindaco di Roma Robertoè in corso un battibecco su nientepopodimeno chein, la nota serie Netflix con protagonista Lily Collins. In una lunga intervista a Variety, il capo dell’Eliseo ha infatti affermato che «combatteremo duramente per far tornarea Parigi» dopo il suo soggiorno romano iniziato alla finequarta. Parole a cuiha replicato prima sui social e poi in un colloquio con il The Hollywood Reporter Roma. La protagonista diindeve scegliere se restare a Roma o tornare a Parigi Premessa doverosa per chi non è fan del prodotto. La serie in questione racconta le avventure diCooper, una ragazza statunitense di 28 anni che si è trasferita a Parigi per lavoro.

