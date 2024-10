Emily in Paris 5 a Roma: lotta tra Emmanuel Macron e il sindaco Gualtieri (sì, è tutto vero) (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'ipotesi che la serie di Netflix si trasferisca in Italia alla quinta stagione ha portato il presidente francese a intervenire. No, non è una fake news Vanityfair.it - Emily in Paris 5 a Roma: lotta tra Emmanuel Macron e il sindaco Gualtieri (sì, è tutto vero) Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'ipotesi che la serie di Netflix si trasferisca in Italia alla quinta stagione ha portato il presidente francese a intervenire. No, non è una fake news

Emily in Paris divisa tra Francia e Italia - Macron : “A Roma non ha senso” - Due nazioni vicine di casa molto simili per certi versi, altrettanto diverse per altri che spesso si lanciano in battibecchi che animano l’opinione pubblica: dal “ridateci la Gioconda” a concitate rivalità calcistiche, si può dire che entrambe condividono una spesso esagerata competitività. E le chiederemo di rimanere a Parigi! Emily in Paris a Roma non ha senso”. (Dilei.it)

Dove deve vivere “Emily in Paris?” : la querelle tra Macron e Gualtieri - Pronta però la replica del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che su X ha scritto: “Caro Emmanuel Macron stai tranquillo, Emily a Roma sta benissimo. Macron si è detto pure contento della fugace apparizione della moglie in un episodio. . L’argomento sulla “residenza” dell’attrice è diventato però un caso internazionale. (361magazine.com)

Emily in Paris - la contesa tra Macron e il sindaco di Roma - Il presidente francese e Roberto Gualtieri si stanno contenendo le location per la prossima stagione della serie Netflix. (Wired.it)