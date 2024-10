361magazine.com - Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: da Frattini a Briatore. Le rivelazioni della conduttrice

(Di giovedì 10 ottobre 2024)a “La Volta Buona” conferma la rottura conpoi si espone su. Le dichiarazionishowgirl in televisioneè tornata in televisione in qualità di ospite ma questa volta da Caterina Balivo a “La Volta Buona”. La notadi “Questioni di stile” per la prima volta ha rotto ilsulla finerelazione cone poi è tornata a parlare sul rapporto col suo ex marito, Flavio. La, stando a quanto riporta Leggo.it, su Rai Uno ha dichiarato: «Sono stata io a fare questa scelta». Leggi anche Grande Fratello, Jessica e la confessione hot su un gieffino Le dichiarazionishowgirl La Balivo ha cercato di indagare di più sul rapporto con Flaviochiedendo: «Tutti parlando di un ritorno di fiamma».