Ecco Junker, l’app che riconosce tutti i rifiuti e aiuta a smaltirli e a valorizzarli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Junker app è stata creata da Giunko, ex startup innovativa, oggi PMI, specializzata nello sviluppo di soluzioni cloud-based indirizzate al mondo mobile e web del settore cleantech. Il suo progetto più impegnativo e noto è proprio Junker app.“Negli ultimi anni l’Italia, nel suo complesso, ha Europa.today.it - Ecco Junker, l’app che riconosce tutti i rifiuti e aiuta a smaltirli e a valorizzarli Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)app è stata creata da Giunko, ex startup innovativa, oggi PMI, specializzata nello sviluppo di soluzioni cloud-based indirizzate al mondo mobile e web del settore cleantech. Il suo progetto più impegnativo e noto è proprioapp.“Negli ultimi anni l’Italia, nel suo complesso, ha

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco Junker, l’app che riconosce tutti i rifiuti e aiuta a smaltirli e a valorizzarli - Junker app è stata creata da Giunko, ex startup innovativa, oggi PMI, specializzata nello sviluppo di soluzioni cloud-based indirizzate al mondo mobile e web del settore cleantech. Il suo progetto più ... (today.it)

Cisterna Ambiente: nuovi scarrabili, tempi ridotti e costi agevolati per la comunità - Cisterna Ambiente riattiva il servizio di scarrabili per sfalci e potature, con tempi di attesa azzerati e costi ridotti. Ecco come funzionano le nuove modalità di raccolta per una gestione più effici ... (latinaquotidiano.it)

Acinque, la raccolta differenziata diventa smart con Junker App: adesso non sbagli più a mettere i rifiuti! - Ecco il sistema, adottato da Acinque Ambiente, che riconosce tutti i rifiuti e aiuta a smaltirli e a valorizzarli in modo corretto. Il dettaglio. (ciaocomo.it)