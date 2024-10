Ilrestodelcarlino.it - Da Berco alla Regal Rexnord, l’altolà dell’assessore Colla: “Licenziamenti inaccettabili”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ferrara, 10 ottobre 2024 – Ex Tollok (Masi Torello), così viene ancora chiamata la, e(Copparo). Due imprese, un territorio che si scopre sempre più fragile. Fragilità che si legge nella storia di una famiglia. Quella di Patrizia Trombini, due figlie di 13 e nove anni. È una dei 77 licenziati nell’azienda di Masi Torello. È sposata con Ivan Boarini, che lavora, che nei giorni scorsi ha annunciato un piano per la sede di Copparo di 480 esuberi, 70 a Castelfranco Veneto. Cosa sta succedendo nella provincia di Ferrara, il settore metalmeccanico continua a perdere pezzi. “Si tratta di situazioni molto diverse”, risponde Vincenzo, assessore allo sviluppo economico e green economy della Regione. In che senso? “sono stati decisi la chiusura e iper spostare l’attività in Cina e India in maniera del tutto unilaterale.