Liberoquotidiano.it - "Come birilli da togliere di mezzo": Caracciolo, ecco la verità sui militari Unifil

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "Altro che spiegazioni": così Lucio, ospite di Lilli Gruber a Otto esu La7, ha commentato il comunicato dell'Ambasciata israeliana in Italia, che ha giustificato gli attacchi contro basi italianenel sud del Libano dicendo che aiera stato ordinato di ritirarsi. E che loro avevano rifiutato. "Tra l'altro - ha continuato il direttore della rivista Limes, riferendosi ai raid contro le basi - non si è trattato nemmeno di un atto, ma di una serie di atti. Questo è un problema, non era mai successa una cosa del genere, Israele è un paese amico con cui abbiamo avuto relazioni buone". L'esperto di geopolitica ha poi commentato la reazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha bollato i raid israelianipossibili crimini di guerra, che nulla hanno a che fare con un errore o un incidente.