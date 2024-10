Ciclista investito sulla strada del carcere (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ciclista investito questa mattina, 10 ottobre, a San Tammaro. I fatti nei pressi della rotonda a due passi dal carcere di Santa Maria Capua Vetere.Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un veicolo avrebbe travolto il Ciclista per cause ancora da chiarire. Sul posto i sanitari del 118 Casertanews.it - Ciclista investito sulla strada del carcere Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)questa mattina, 10 ottobre, a San Tammaro. I fatti nei pressi della rotonda a due passi daldi Santa Maria Capua Vetere.Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un veicolo avrebbe travolto ilper cause ancora da chiarire. Sul posto i sanitari del 118

