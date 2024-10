Ciclismo, Gran Piemonte 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 10 ottobre 2024) oggi, giovedì 10 ottobre, andrà in scena la Gran Piemonte 2024. I corridori si affronteranno nei 182 km da Valdengo a Borgomanero. La partenza è in programma alle 12.25 dal km 0, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16.30. La Gran Piemonte sarà visibile in diretta tv su RaiSport, dalle 14.15 alle 16.45, e su Eurosport 2, dalle 15.15 alle 16.45. Per quanto riguarda lo streaming, la corsa si potrà seguire su Discovery Plus, dalle 14.15 alle 16.50. LA diretta TESTUALE PERCORSO E ALTIMETRIA START LIST E FAVORITI Ciclismo, Gran Piemonte 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), giovedì 10 ottobre, andrà in scena la. I corridori si affronteranno nei 182 km da Valdengo a Borgomanero. La partenza è in programma alle 12.25 dal km 0, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16.30. Lasarà visibile intv su RaiSport, dalle 14.15 alle 16.45, e su Eurosport 2, dalle 15.15 alle 16.45. Per quanto riguarda lo, la corsa si potrà seguire su Discovery Plus, dalle 14.15 alle 16.50. LATESTUALE PERCORSO E ALTIMETRIA START LIST E FAVORITIin tv:SportFace.

