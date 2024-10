Christopher Nolan: "Batman non possiede superpoteri, è uno che fa un sacco di flessioni" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Christopher Nolan ha spiegato che a spingerlo a realizzare una trilogia su Batman è stata la natura umana del personaggio e il realismo alla base del suo mondo. Con la sua trilogia sul Cavaliere Oscuro, Christopher Nolan ha ridefinito il genere dei supereroi e, nello specifico, il personaggio di Batman che, coi film di Joel Schumacher, aveva subito un involuzione dopo la brillante rilettura di Tim Burton. Ad attirare l'interesse di un regista come Nolan è stata proprio l'umanità di Batman, il quale non possiede alcun tipo di superpotere, ma è un uomo come tutti gli altri, forse solo un po' più prestante sul piano fisico. "Il supereroe di Bruce Wayne si basa su idee come senso di colpa, paura, questi forti impulsi che ha il personaggio. Bruce Movieplayer.it - Christopher Nolan: "Batman non possiede superpoteri, è uno che fa un sacco di flessioni" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha spiegato che a spingerlo a realizzare una trilogia suè stata la natura umana del personaggio e il realismo alla base del suo mondo. Con la sua trilogia sul Cavaliere Oscuro,ha ridefinito il genere dei supereroi e, nello specifico, il personaggio diche, coi film di Joel Schumacher, aveva subito un involuzione dopo la brillante rilettura di Tim Burton. Ad attirare l'interesse di un regista comeè stata proprio l'umanità di, il quale nonalcun tipo di superpotere, ma è un uomo come tutti gli altri, forse solo un po' più prestante sul piano fisico. "Il supereroe di Bruce Wayne si basa su idee come senso di colpa, paura, questi forti impulsi che ha il personaggio. Bruce

