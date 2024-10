Ilfoglio.it - Chiacchiere con Gandhi sulla patrimoniale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Mr., che cosa pensa di un prelievo europeo del 2 per cento sui patrimoni superiori al miliardo di euro?”. “Penso che sia una buona idea”. Certo che non è vero, che scoperta.è morto ammazzato nel gennaio del 1948, e io sto così così. Ogni tanto, più di là che di qua, facciamo due. Come ieri mattina. Roberta Jannuzzi, a Stampa e regime. Dice dell’obiezione di un editorialista di destra, mi scuso di non ricordare il nome, cui sembra una cattiva idea. Cattivissima. “Si comincia dai patrimoni super-ricchi, e si finisce per tassare un bilocale al mare”. “Dove l’ho già sentita?” Mr.: “Si comincia con l’eroina, e si finisce con gli spinelli”. E ride, Bapu, sdentato com’è.