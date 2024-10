Liberoquotidiano.it - "Cambiamento nei rapporti". Branko, l'oroscopo di oggi: il segno "ribaltato"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "Le stelle di": ecco l'di, giovedì 10 ottobre. ARIETE Undi fondo nell'attività e neicon l'ambiente professionale, è annunciato dal primo quarto di Luna in Capricorno,che condiziona e che favorisce il vostro successo. Pensateci, ma non prendete ancora delle decisioni. Le collaborazioni, le società e il matrimonio sono i principali settori su cui si dirige Mercurio-Luna. Circospezione, qualcuno agisce contro. Livello di stress alto. TORO Luna: immaginazione, sensibilità e capacità di esprimersi creativamente. Il primo quarto in Capricorno vi dà una grinta formidabile, Mercurio è ancora nel settore che più gli è congeniale, il lavoro. Pieni di iniziativa, troverete il modo di capitalizzare i vostri talenti, anche se non è facile trovare i fondi.