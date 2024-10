Rompipallone.it - Calciomercato: a gennaio arriva Berardi, la svolta

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’esterno della nazionale italiana è rimasto a Sassuolo anche dopo la retrocessione in Serie B per infortunio ma ora può partire Una delle trattative di mercato che hanno maggiormente tenuto banco nel corso dell’estate, anche in seguito alla chiusura ufficiale della campagna acquisti, è stata quella relativa a Domenico Berardi. Dopo la retrocessione in Serie B del Sassuolo nello scorso campionato di Serie A, in molti si sarebbero aspettati che – visto il suo valore – l’esterno destro calabrese potesse trovare una nuova sistemazione in un club di massima serie per non giocare nel campionato cadetto. Questo passaggio sembrava poter essere naturale per il prosieguo della carriera di Berardi, esattamente come ha fatto il suo compagno di reparto in neroverde Andrea Pinamonti che si è trasferito al Genoa nel corso dell’estate per continuare a militare in Serie A.