Calcio, il pratese Alessio Berti assistente dell'arbitro in Nations League (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prato, 10 ottobre 2024 - Lo scorso luglio era stato designato per le terne arbitrali di alcune partite di Conference League, mentre nelle scorse settimane ha avuto modo di ritrovare nel ruolo di assistente dell'arbitro anche la Serie A. E domani, Alessio Berti approderà nella Uefa Nations League: il “fischietto” della sezione AIA di Prato sarà uno dei due assistenti del direttore di gara Daniele Chiffi nel match fra Turchia e Montenegro. Un incontro che si terrà a Samsun (in Turchia) alle 20:45, valido per la quarta giornata del girone 4 di Lega B del torneo riservato alle Nazionali di Calcio. Un lungo percorso quello di Berti, iniziato nel 2010, quando debuttò come arbitro. E non esente da aneddoti curiosi: dopo aver diretto le prime venti partite, decise di smettere e di tornare a giocare in quanto non del tutto entusiasta del ruolo di direttore di gara. Sport.quotidiano.net - Calcio, il pratese Alessio Berti assistente dell'arbitro in Nations League Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prato, 10 ottobre 2024 - Lo scorso luglio era stato designato per le terne arbitrali di alcune partite di Conference, mentre nelle scorse settimane ha avuto modo di ritrovare nel ruolo dianche la Serie A. E domani,approderà nella Uefa: il “fischietto”a sezione AIA di Prato sarà uno dei due assistenti del direttore di gara Daniele Chiffi nel match fra Turchia e Montenegro. Un incontro che si terrà a Samsun (in Turchia) alle 20:45, valido per la quarta giornata del girone 4 di Lega B del torneo riservato alle Nazionali di. Un lungo percorso quello di, iniziato nel 2010, quando debuttò come. E non esente da aneddoti curiosi: dopo aver diretto le prime venti partite, decise di smettere e di tornare a giocare in quanto non del tutto entusiasta del ruolo di direttore di gara.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio, il pratese Alessio Berti assistente dell'arbitro in Nations League - Domani alle 20:45 inizierà la partita fra Turchia e Montenegro, valida per la Nations League. E della terna arbitrale farà parte anche Alessio Berti, "fischietto" della sezione AIA di Prato ... (msn.com)

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera e quando è prevista la nuova puntata con Stefano De Martino - Breve stop per Affari tuoi. Cambio di programmazione per il programma di Stefano De Martino che si ferma giovedì 10 ottobre per lasciare spazio alla partita ... (fanpage.it)

Spalletti vuole i quarti di Nations per avvicinarsi al Mondiale - L'allenatore azzurro vuole vincere per sperare di poter entrare nel gruppo delle teste di serie per le qualificazioni alla rassegna iridata del 2026 ... (sportmediaset.mediaset.it)