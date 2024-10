Lanazione.it - Bullismo in strada, i video sui social. Ora il caso finisce in Procura: “Ma lui continua a vantarsi”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Grosseto, 10 ottobre 2024 – E’ adesso sul tavolo delladi Grosseto la questione del bullo che nei giorni scorsi, dopo aver infastidito un ragazzo con problemi all’uscita della scuola, ha filmato la sua “bravata” ed è diventato virale. La mamma, infatti, ieri mattina ha presentato denuncia ai carabinieri dopo aver avuto già un colloquio nei giorni scorsi con i militari dell’arma che hanno dunque mandato un’informativa alla magistratura. “E’ giusto che questo ragazzo venga punito e capisca il male che ha fatto – ha detto la mamma contattata telefonicamente – purtroppo quello che è accaduto non è stata una goliardata come qualcuno ha detto, ma è stata una cosa molto grave. E poi mi sembra che ci siano anche altridove prende in giro altri ragazzi con disabilità”.